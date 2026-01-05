رئيسة وزراء الدنمارك: إذا هاجم الأميركيون دولة في الناتو فسينتهي "كل شيء"

حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن من أن "كل شيء سينتهي" إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما على دولة عضو في حلف الناتو، عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بضم غرينلاند، الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي.



وقالت فريدريكسن للقناة الدنماركية الثانية: "إذا اختارت الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على دولة أخرى عضو في حلف الناتو، فسينتهي كل شيء، بما في ذلك حلف الناتو، وبالتالي النظام الأمني القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".



وأضافت: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".