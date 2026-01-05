الأخبار
دمشق تنفي حصول "حدث أمني استهدف" الشرع ومصدران يتحدثان عن إطلاق رصاص في القصر الرئاسي

أخبار دولية
2026-01-05 | 11:49
دمشق تنفي حصول "حدث أمني استهدف" الشرع ومصدران يتحدثان عن إطلاق رصاص في القصر الرئاسي
2min
دمشق تنفي حصول "حدث أمني استهدف" الشرع ومصدران يتحدثان عن إطلاق رصاص في القصر الرئاسي

نفت السلطات السورية معلومات متداولة عن "حدث أمني استهدف" الرئيس أحمد الشرع، في وقت أكد مصدر دبلوماسي والمرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في منشور على منصة "اكس": "تداولت بعض المنصات أنباء عارية من الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية".
     
وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا".
     
إلا أن مصدرا دبلوماسيا، تعد دولته من أبرز الداعمين للسلطة الجديدة، قال لوكالة فرانس برس الإثنين من دون كشف هويته، إن "إطلاق نار حصل في القصر الرئاسي ليل 30 كانون الأول"، من دون الخوض في تفاصيل.
     
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي في تلك الليلة قرابة الساعة السابعة مساء، واستمر لنحو 12 دقيقة".
     
وأشار الى "معلومات مؤكدة عن وقوع اصابات".
     
وبحسب عبد الرحمن، فإن "إطلاق النار حصل جراء خلافات داخلية بين أشخاص متواجدين في القصر ولم يستهدف الشرع".
     

