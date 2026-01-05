الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دمشق تنفي حصول "حدث أمني استهدف" الشرع ومصدران يتحدثان عن إطلاق رصاص في القصر الرئاسي
أخبار دولية
2026-01-05 | 11:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دمشق تنفي حصول "حدث أمني استهدف" الشرع ومصدران يتحدثان عن إطلاق رصاص في القصر الرئاسي
نفت السلطات السورية معلومات متداولة عن "حدث أمني استهدف" الرئيس أحمد الشرع، في وقت أكد مصدر دبلوماسي والمرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في منشور على منصة "اكس": "تداولت بعض المنصات أنباء عارية من الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية".
وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا".
إلا أن مصدرا دبلوماسيا، تعد دولته من أبرز الداعمين للسلطة الجديدة، قال لوكالة فرانس برس الإثنين من دون كشف هويته، إن "إطلاق نار حصل في القصر الرئاسي ليل 30 كانون الأول"، من دون الخوض في تفاصيل.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي في تلك الليلة قرابة الساعة السابعة مساء، واستمر لنحو 12 دقيقة".
وأشار الى "معلومات مؤكدة عن وقوع اصابات".
وبحسب عبد الرحمن، فإن "إطلاق النار حصل جراء خلافات داخلية بين أشخاص متواجدين في القصر ولم يستهدف الشرع".
أخبار دولية
"حدث
استهدف"
الشرع
ومصدران
يتحدثان
إطلاق
القصر
الرئاسي
التالي
المفاوضات الاسرائيلية السورية… مصادر للـLBCI: جولة جديدة ستعقد غدًا
رئيسة وزراء الدنمارك: إذا هاجم الأميركيون دولة في الناتو فسينتهي "كل شيء"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:25
"سانا " عن مصدر امني: اصوات الانفجارات المسموعة في دمشق ناجمة عن تدريبات عسكرية
آخر الأخبار
15:25
"سانا " عن مصدر امني: اصوات الانفجارات المسموعة في دمشق ناجمة عن تدريبات عسكرية
0
آخر الأخبار
2025-11-06
الخارجية السورية تعرب عن "تقديرها" لواشنطن بعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع
آخر الأخبار
2025-11-06
الخارجية السورية تعرب عن "تقديرها" لواشنطن بعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع
0
خبر عاجل
2025-11-27
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى القصر الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان
خبر عاجل
2025-11-27
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى القصر الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان
0
أخبار دولية
2025-11-10
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
أخبار دولية
2025-11-10
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:33
إردوغان لترامب: يجب ألا تنزلق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار
أخبار دولية
12:33
إردوغان لترامب: يجب ألا تنزلق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار
0
اقتصاد
06:53
مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يعقد اجتماعا مع المصارف... إليكم التفاصيل
اقتصاد
06:53
مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يعقد اجتماعا مع المصارف... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
12:51
مادورو يدفع ببراءته أمام محكمة في نيويورك
أخبار دولية
12:51
مادورو يدفع ببراءته أمام محكمة في نيويورك
0
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
3
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
4
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
5
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
6
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
7
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
8
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More