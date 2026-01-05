مادورو يدفع ببراءته أمام محكمة في نيويورك

دفع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ببراءته أمام محكمة بنيويورك على خلفية اتهامات تتّصل بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وندّد بالعملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى إلقاء القبض عليه.وقال مادورو أمام المحكمة" "أنا بريء، لست مذنبا"، مضيفا أنه اعتُقل في منزله في كراكاس ولا يزال يعتبر نفسه رئيسا لفنزويلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية داخل قاعة المحكمة.