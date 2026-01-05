والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة

اعتبر المبعوث الأميركيّ لدى الأمم المتحدة مايكل والتز ، أنّ اعتقال الرئيس الفنزويليّ كان "عملية إنفاذ قانون”.



وشدّد على أنّ الولايات المتحدة "لا تحتل أي دولة".



وحمّل والتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدوليّ مادورو "مسؤولية الهجمات على الشعب الأميركيّ، وزعزعة استقرار نصف الكرة الغربيّ، وقمع الشعب الفنزويليّ بشكل غير شرعيّ".