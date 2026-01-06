الأخبار
مقتل ثمانية جنود على الأقل بانفجار في شمال شرق نيجيريا

أخبار دولية
2026-01-06 | 00:59
مقتل ثمانية جنود على الأقل بانفجار في شمال شرق نيجيريا

قتل ثمانية جنود على الأقل في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا جراء انفجار قنبلة لدى مرور آليتهم المدرعة، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس.

وأورد تقرير للأمم المتحدة اطّلعت عليه فرانس برس أن حصيلة الانفجار بلغت تسعة قتلى، موضحًا أن مقاتلين ينتمون الى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا قاموا بـ"تفجير" عبوة حين توقف الجنود "على الطريق بين غوبيو وداماساك".

وتواجه نيجيريا تمرّدًا جهاديًا يتركّز خصوصًا في الشمال الشرقي، سواء من جماعة بوكو حرام أو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا المنشق عنها.

واذا كانت ولاية بورنو معقل التمرّد الجهادي، فإن انفجار غوبيو الذي أحدثته عبوة ناسفة محلية الصنع يوحي أن "تنظيم الدولة الاسلامية في غرب إفريقيا قد وسّع شعاع عملياته وبات قادرا على زرع قنابل خارج المناطق التي ينشط فيها عادة"، وفق التقرير الأممي.

وتحدث مصدر عسكري لم يشأ كشف هويته عن مقتل ثمانية جنود. لكن القوات المسلّحة النيجيرية لم تؤكد رسميًا حتى الآن وقوع الهجوم الجهادي.
 

أخبار دولية

ثمانية

الأقل

بانفجار

نيجيريا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-16

مقتل خمسة جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-15

مقتل أربعة عناصر أمن بهجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

مقتل تسعة على الأقل من عناصر قوة لمكافحة الجهاديين في نيجيريا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

200 قتيل بمواجهات بين مجموعات جهادية متحاربة في شمال شرق نيجيريا

LBCI
أخبار دولية
06:02

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: التدخل الأميركيّ في ⁠فنزويلا يشكل انتهاكًا للقانون

LBCI
أخبار دولية
05:31

إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
04:27

تفشي ​سلالة ‍من ‌إنفلونزا الطيور في مزرعة شمال إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
04:19

بحثٌ سعوديّ سوريّ في فرص تطوير التعاون

LBCI
منوعات
13:02

بعد 12 عامًا على الحادث... ابنة مايكل شوماخر توجّه رسالة مؤثرة لوالدها بعيد ميلاده (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
14:37

كيف نعيش حتى سنّ المئة؟ إليكم سرّ العمر الطويل

LBCI
أخبار دولية
05:31

إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء

LBCI
آخر الأخبار
14:38

الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : في عملية اعتقال مادورو أظهرت الولايات المتحدة قوتها الاستخباراتية والعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر

LBCI
أمن وقضاء
09:27

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

LBCI
أخبار لبنان
12:57

بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"

LBCI
أخبار لبنان
09:36

أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

LBCI
أخبار لبنان
08:14

جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا

LBCI
أخبار لبنان
12:01

البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”

LBCI
خبر عاجل
13:31

معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام

LBCI
آخر الأخبار
06:09

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن

LBCI
خبر عاجل
13:30

معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط

