مقتل ثمانية جنود على الأقل بانفجار في شمال شرق نيجيريا

قتل ثمانية جنود على الأقل في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا جراء انفجار قنبلة لدى مرور آليتهم المدرعة، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس.وأورد تقرير للأمم المتحدة اطّلعت عليه فرانس برس أن حصيلة الانفجار بلغت تسعة قتلى، موضحًا أن مقاتلين ينتمون الى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا قاموا بـ"تفجير" عبوة حين توقف الجنود "على الطريق بين غوبيو وداماساك".وتواجه نيجيريا تمرّدًا جهاديًا يتركّز خصوصًا في الشمال الشرقي، سواء من جماعة بوكو حرام أو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا المنشق عنها.واذا كانت ولاية بورنو معقل التمرّد الجهادي، فإن انفجار غوبيو الذي أحدثته عبوة ناسفة محلية الصنع يوحي أن "تنظيم الدولة الاسلامية في غرب إفريقيا قد وسّع شعاع عملياته وبات قادرا على زرع قنابل خارج المناطق التي ينشط فيها عادة"، وفق التقرير الأممي.وتحدث مصدر عسكري لم يشأ كشف هويته عن مقتل ثمانية جنود. لكن القوات المسلّحة النيجيرية لم تؤكد رسميًا حتى الآن وقوع الهجوم الجهادي.