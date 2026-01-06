عشرة قتلى بينهم سبعة أطفال في قصف بمسيّرة في مدينة الأبيّض في جنوب السودان

قتل عشرة أشخاص بينهم سبعة أطفال في مدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان في جنوب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.



وقال شاهد عيان إن الضربة استهدفت منزلًا في وسط عاصمة ولاية شمال كردفان الخاضعة لسيطرة الجيش والتي تحاول قوات الدعم السريع محاصرتها منذ أشهر.



والأحد انقطع التيار الكهربائي عن الأبيّض بعد قصف بطائرات مسيرة استهدف محطة الكهرباء، بحسب شركة كهرباء السودان.



وقال مصدر في الجيش السوداني لوكالة فرانس برس إن "هذا التقدم سيفتح الطريق ما بين الأبيّض والدلنج" التي يسيطر عليها الجيش وتحاصرها قوات الدعم السريع في جنوب كردفان.