الهلال الأحمر الفلسطينيّ: رصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيليّ في جامعة شمال رام الله

أُصيب خمسة طلاب برصاص حي أطلقته قوات من الجيش الإسرائيليّ في جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطينيّ.



وقال الهلال الأحمر في بيان، إنّ إجمالي الإصابات ‍في جامعة بيرزيت بلغ ‍11 ‌إصابة، خمسة منهم بالرصاص الحي وأربعة بالغاز.



وجاء هذا بالتزامن ⁠مع تنظيم الطلبة وقفة داخل الجامعة للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وأظهرت لقطات فيديو بثها موقع الجامعة تواجدا ⁠لجنود الجيش الإسرائيليّ داخل ساحة ‍الجامعة.