وفد من الانفصاليين اليمنيين يتوجه إلى الرياض لإجراء محادثات

أكّد مسؤول يمنيّ لوكالة فرانس برس أنّ زعيم الانفصاليين في اليمن سيتوجه إلى الرياض لإجراء محادثات، بعد أيام من القتال بين قواته المدعومة من الإمارات وقوى أخرى تدعمها السعودية.



وتشكّل المحادثات التي تنظمها السعودية بداية لجهود خفض التصعيد عقب القتال الذي اندلع في مناطق خاضعة لإدارة الحكومة اليمنية، والذي كشف عن شرخ بين القوتين الخليجيتين السعودية والإمارات.



وأوضح مسؤول في المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ، أنّ "وفدًا كبيرًا برئاسة رئيس المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ عيدروس الزبيدي سيتوجه إلى الرياض هذا المساء بناء على دعوة رسمية من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان".



ولفت المسؤول إلى وجود دعوة "أخرى تتعلق بالحوار الجنوبيّ الذي تراعاه الرياض".



ودعت السعودية إلى إجراء محادثات بين الفصائل اليمنية في الرياض بناء على طلب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مع موافقة الطرفين على المشاركة.