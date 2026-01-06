معلومات الـLBCI: الولايات المتحدة الأميركية تدعم المبادرة السعودية في شأن اليمن وهذه التفاصيل

كشفت مصادر خاصة بالـLBCI أنّ الولايات المتحدة الأميركية تدعم المبادرة السعودية في شأن اليمن.



وأوضحت أنّ هدفها يكمن في العمل على توحيد القوى والتركيز على محاربة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم داعش.



وأكّدت المصادر أنّ واشنطن تؤيّد الحوار الجنوبيّ–الجنوبيّ، الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية قريبًا، لأبناء جنوب اليمن.



وأفادت معلومات الـLBCI بأنّ بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المسؤولين السعوديين واليمنيين، لقاءات ستجمعه مساء بمسؤولين إماراتيين.