وزارة الشؤون الخارجية ‍الصومالية نددت بزيارة وزير الخارجية الإسرائيليّ ⁠إلى هرجيسة

نددت وزارة الشؤون الخارجية ‍الصومالية بزيارة وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر ⁠إلى مدينة هرجيسة.



واعتبرت، في ⁠بيان، ‍الزيارة ‍انتهاكًا لسيادة ‌الصومال وسلامة أراضيه.



وقالت: "أي وجود رسميّ أو اتصال أو تعامل يتم ⁠داخل الأراضي الصومالية ‍دون الموافقة والتفويض ‍الصريحين من ‌الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يعد غير قانونيّ وباطلًا ولاغيًا، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية".



وأضافت: "تتعارض هذه الممارسات مع مبادئ وأهداف ميثاق ⁠الأمم المتحدة، والقانون التأسيسيّ للاتحاد ‍الأفريقيّ".