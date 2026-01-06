مسودة إعلان: واشنطن ستدعم القوة الأوروبية متعددة الجنسيات "في حال وقوع هجوم" روسي

يستعد "تحالف الراغبين" المؤلف خصوصا من حلفاء أوروبيين لكييف لتأكيد أن "قوته المتعددة الجنسيات من أجل أوكرانيا" ستستفيد من "التزام أميركي بدعم القوة في حال وقوع هجوم" روسي عقب وقف محتمل لإطلاق النار، بحسب ما ورد في مسودة إعلان صادرة عن قمة للتحالف في باريس، حصلت عليها وكالة فرانس برس.



ويستعد قادة التحالف البالغ عددهم حوالي ثلاثين والذين اجتمعوا بعد ظهر الثلاثاء في قصر الإليزيه مع مبعوثين أميركيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإعلان "استعدادهم" لتقديم "ضمانات ملزمة سياسيا وقانونيا" لأوكرانيا، لافتين إلى أنها "ستُفعّل لدى دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ" مع روسيا، بحسب النص. وجاء في المسودة أن "شركاء التحالف والولايات المتحدة سيؤدون دورا حيويا وبتنسيق وثيق، لتقديم هذه الضمانات الأمنية".



وأفاد النص بأن الولايات المتحدة "ستشرف" على وقف إطلاق النار "بمشاركة" أعضاء في التحالف. وقد يشهد الإعلان تعديلات طفيفة، بحسب مصادر دبلوماسية.