رئيس وزراء فرنسا: العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا "مخالفة للقانون"

وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا بأنها "مخالفة للقانون"، فيما أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه لا يوافق على الأسلوب الذي اتبعته واشنطن في اعتقال نيكولاس مادورو.



وقال لوكورنو أمام الجمعية الوطنية: "كل شيء في هذه القضية مخالف للقانون. نظام نيكولاس مادورو وانتخابات 2024 والعملية العسكرية الأميركية المنافية لميثاق الأمم المتحدة"، داعيا الى "انتقال ديمقراطي" يقوده المعارض إدموندو غونزاليس الذي اعترفت باريس بشرعية انتخابه رئيسا لفنزويلا قبل عامين.

