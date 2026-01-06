الأخبار
وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف بأرض الصومال قرار "أخلاقي" ينسجم مع "الواقع"
أخبار دولية
2026-01-06 | 10:09
وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف بأرض الصومال قرار "أخلاقي" ينسجم مع "الواقع"
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارته أرض الصومال أن اعتراف إسرائيل بالاقليم الانفصالي ينبع من خيار "أخلاقي" ينسجم "مع الواقع".
وقال ساعر: "بخلاف فلسطين، ليست أرض الصومال دولة وهمية. إنها دولة ناشطة في شكل كامل استنادا الى مبادئ القانون الدولي. إن أرض الصومال كانت ولا تزال ديموقراطية مستقرة منذ نحو 35 عاما (...) إنها مؤيدة للغرب وصديقة لإسرائيل".
وأضاف في خطاب ارسل الى وكالة فرانس برس أن "الاعتراف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة وسيدة (...) هو أمر صائب اخلاقيا وهذا ما قمنا به. إننا نعترف بالحقيقة البسيطة والواقع القائم".
أخبار دولية
جدعون ساعر
إسرائيل
أرض الصومال
