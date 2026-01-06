مقتل شرطي بالرصاص في غرب إيران مع استمرار الاحتجاجات

قتل شرطي بالرصاص في غرب إيران الذي يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية في اليوم العاشر من التظاهرات في البلاد.



وكتبت وكالة فارس: "قُتل إحسان آغاجاني (...) قبل ساعات قليلة بعدما أصابته رصاصة أطلقها مثيرو شغب قرب مالكشاهي"، مشيرة الى أن الشرطي قضى في المستشفى.



ويناهز عدد سكان مدينة مالكشاهي 20 ألف نسمة، وتضمّ عددا كبيرا من الأكراد. وشهدت مواجهات السبت أسفرت عن مقتل أحد عناصر قوات الأمن.