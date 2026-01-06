الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية

أخبار دولية
2026-01-06 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية

قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم ستة مدنيين الثلاثاء في مدينة حلب في شمال سوريا جراء اشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديموقراطية، اللتين تبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها، على وقع تعثر المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر.
     
ورغم توقيعهما اتفاقا في آذار نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، يخوض الطرفان بين الحين والآخر اشتباكات دامية خصوصا في مدينة حلب، التي تضم حيين تقطنهما غالبية كردية.
     
واتهمت قوات سوريا الديموقراطية قبل ظهر الثلاثاء "الفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع" بأنها "استهدفت بطائرة استطلاع حي الشيخ مقصود" في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل مواطن من سكان الحي وإصابة اثنين اخرين بجروح. 
     
وفي وقت لاحق، أفادت بارتفاع حصيلة القتلى إلى ثلاثة قتلى بينهم إمراتان نتيجة "القصف المدفعي والصاروخي العشوائي الذي شنّته فصائل حكومة دمشق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".
     
وفي بيان آخر، اتهمت القوات الكردية فصائل منضوية في صفوف الجيش السوري بقصف مدينة دير حافر، الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترا شرق مدينة حلب، ومحيط سد تشرين الاستراتيجي الواقع شمال شرق حلب "بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة".
     
وقالت القوات المدعومة أميركيا إنها "تمتلك حق الرد المشروع على تلك الهجمات، دفاعا عن شعبنا وحفظا لأمن واستقرار مناطقنا".
     
من جهتها، اتهمت السلطات قوات سوريا الديموقراطية "بخرق جديد للاتفاقات الموقعة مع الحكومة"، في اشارة الى اتفاق آذار.
     
وأوردت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت "أحياء عدة من مدينة حلب ملاصقة للأحياء التي تسيطر عليها"، ما أوقع ثلاثة قتلى وأكثر من 12 إصابة في صفوف الأهالي. واتهمتها كذلك باستهداف موقع للجيش في محيط حي الشيخ مقصود، نتج عنه قتيل وخمسة مصابين بجروح.
     
وقالت إن "الجيش استهدف مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيرة".
     
وأعلنت وزارة الزراعة أن موظفتين في مركز البحوث العلمية التابع لها في عداد القتلى.
     
وأوردت وكالة سانا أن قوات سوريا الديموقراطية "استهدفت بالقذائف" مستشفى في حي بستان الباشا، في حين أوردت محافظة حلب على حسابها على تلغرام أن قذيفة سقطت على البوابة الرئيسية للمستشفى.

آخر الأخبار

أخبار دولية

قتلى

حلب

سوريا

اشتباكات

روسيا: ينبغي لفنزويلا تحديد مصيرها بنفسها دون تدخل خارجي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

مسؤول حكوميّ للجزيرة: تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية على الحدود بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-22

أ.ف.ب.: وزارة الدفاع السورية والقوات الكردية توعزان لعناصرهما بوقف تبادل النيران بعد اشتباكات دامية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-22

تهدئة بعد اشتباكات دامية في حلب تزامنا مع زيارة وفد تركي إلى سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-22

اشتباكات في حلب تزامنا مع زيارة وفد تركي إلى سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:21

روسيا: ينبغي لفنزويلا تحديد مصيرها بنفسها دون تدخل خارجي

LBCI
أخبار دولية
10:15

كندا: الدنمارك وغرينلاند يملكان وحدهما القرار بشأن مستقبل الجزيرة

LBCI
أخبار دولية
10:09

وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف بأرض الصومال قرار "أخلاقي" ينسجم مع "الواقع"

LBCI
أخبار دولية
09:43

رئيس وزراء فرنسا: العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا "مخالفة للقانون"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:57

بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"

LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-30

إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-22

شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:51

قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

بعد اعتداء الغازية... الـLBCI تواكب المشهد الميدانيّ

LBCI
آخر الأخبار
01:20

زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:57

بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"

LBCI
أخبار لبنان
12:01

البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”

LBCI
خبر عاجل
13:31

معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام

LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:36

قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه

LBCI
خبر عاجل
13:30

معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط

LBCI
أمن وقضاء
07:29

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

LBCI
خبر عاجل
13:32

معلومات الـLBCI: مدّعي عام التمييز يواصل التحقيق في القضية ومن المقرّر أن يستمع إلى المرشّح سرحان بركات بصفة شاهد علمًا أنّه كان له دور مهم في كشف معطيات مرتبطة بهذه القضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More