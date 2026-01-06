الأخبار
قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية
أخبار دولية
2026-01-06 | 11:20
قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية
قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم ستة مدنيين الثلاثاء في مدينة حلب في شمال سوريا جراء اشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديموقراطية، اللتين تبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها، على وقع تعثر المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر.
ورغم توقيعهما اتفاقا في آذار نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، يخوض الطرفان بين الحين والآخر اشتباكات دامية خصوصا في مدينة حلب، التي تضم حيين تقطنهما غالبية كردية.
واتهمت قوات سوريا الديموقراطية قبل ظهر الثلاثاء "الفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع" بأنها "استهدفت بطائرة استطلاع حي الشيخ مقصود" في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل مواطن من سكان الحي وإصابة اثنين اخرين بجروح.
وفي وقت لاحق، أفادت بارتفاع حصيلة القتلى إلى ثلاثة قتلى بينهم إمراتان نتيجة "القصف المدفعي والصاروخي العشوائي الذي شنّته فصائل حكومة دمشق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".
وفي بيان آخر، اتهمت القوات الكردية فصائل منضوية في صفوف الجيش السوري بقصف مدينة دير حافر، الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترا شرق مدينة حلب، ومحيط سد تشرين الاستراتيجي الواقع شمال شرق حلب "بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة".
وقالت القوات المدعومة أميركيا إنها "تمتلك حق الرد المشروع على تلك الهجمات، دفاعا عن شعبنا وحفظا لأمن واستقرار مناطقنا".
من جهتها، اتهمت السلطات قوات سوريا الديموقراطية "بخرق جديد للاتفاقات الموقعة مع الحكومة"، في اشارة الى اتفاق آذار.
وأوردت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت "أحياء عدة من مدينة حلب ملاصقة للأحياء التي تسيطر عليها"، ما أوقع ثلاثة قتلى وأكثر من 12 إصابة في صفوف الأهالي. واتهمتها كذلك باستهداف موقع للجيش في محيط حي الشيخ مقصود، نتج عنه قتيل وخمسة مصابين بجروح.
وقالت إن "الجيش استهدف مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيرة".
وأعلنت وزارة الزراعة أن موظفتين في مركز البحوث العلمية التابع لها في عداد القتلى.
وأوردت وكالة سانا أن قوات سوريا الديموقراطية "استهدفت بالقذائف" مستشفى في حي بستان الباشا، في حين أوردت محافظة حلب على حسابها على تلغرام أن قذيفة سقطت على البوابة الرئيسية للمستشفى.
أخبار دولية
قتلى
حلب
سوريا
اشتباكات
روسيا: ينبغي لفنزويلا تحديد مصيرها بنفسها دون تدخل خارجي
