أنقرة تطالب كل الفصائل الكردية المسلحة بتسليم سلاحها "بما يشمل سوريا"

أكد وزير الدفاع التركي أن على كل الفصائل المسلحة الكردية أن تسلم سلاحها، "بما يشمل سوريا".



وقال الوزير يشار غولر خلال احتفال في انقرة: "على حزب العمال الكردستاني وكل الفصائل المرتبطة به أن توقف فورا أي نشاط إرهابي في كل المناطق حيث هي، بما يشمل سوريا، وأن تسلم سلاحها من دون شروط. (...) لن نسمح لاي تنظيم إرهابي، وخصوصا حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديموقراطية بأن يرسخ وجوده في المنطقة".