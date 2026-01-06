دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في اليمن

أفاد شهود لرويترز بسماع دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن جنوب اليمن.



وقالت مصادر أمنية لرويترز إن الأسلحة المضادة للطيارات جرى تفعيلها لاستهداف طائرات مسيرة مجهولة الهوية في المجال الجوي فوق القصر.



ولم تتوفر معلومات إضافية على الفور.



وتخضع عدن ومناطق قريبة منها حاليا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات. وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مقيما في القصر، لكن مكانه الحالي مجهول.



وتأتي تطورات اليوم وسط جهود لإنهاء الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.