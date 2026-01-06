إسرائيل تؤكد إجراء محادثات أمنية مع سوريا بدعم من واشنطن

أكدت إسرائيل أنها عقدت في باريس مباحثات أمنية مع سوريا برعاية الولايات المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاقليمي والتعاون الاقتصادي.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، بأن "الحوار جرى في إطار رؤية الرئيس دونالد ترامب للمضي قدما بالسلام في الشرق الأوسط"، موضحا أن إسرائيل شددت خلال المحادثات "على أهمية ضمان أمن مواطنيها وتجنب التهديدات على طول حدودها".



وذكر البيان أن "اسرائيل كررت التزامها تعزيز الاستقرار والأمن الاقليميين، اضافة الى ضرورة إحراز تقدم في التعاون الاقتصادي لصالح البلدين".

