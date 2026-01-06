الخارجية الأميركية: إسرائيل وسوريا اتفقتا على إنشاء خلية اتصالات

اتفقت إسرائيل وسوريا على إنشاء خلية اتصالات لتنسيق أمور منها تبادل معلومات المخابرات وخفض التصعيد العسكري.



وجاء ذلك في بيان مشترك مع الولايات المتحدة أصدرته وزارة الخارجية الأميركية.