إدارة ترامب: لدينا الوسائل لرفع إنتاج النفط الفنزويلي سريعا

رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تقديرات محللين بأن الأمر سيستغرق سنوات لزيادة إنتاج فنزويلا من النفط الخام، قائلة إن لديها الكثير من الطرق لتعزيز قطاع النفط في الدولة الواقعة بأميركا اللاتينية سريعا.



وزيادة إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، هدف رئيسي لترامب بعد أن اعتقلت القوات الأميركية زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو في هجوم على العاصمة كراكاس يوم السبت.



وانخفضت صادرات البلاد إلى أقل من مليون برميل يوميا من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل عشرين عاما وسط نقص مستمر منذ زمن طويل في الاستثمار، والذي أدى إلى تدهور بنيتها التحتية.



وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم إن أحد الخيارات المتاحة أمام واشنطن هو رفع العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي منعت البلاد من الوصول إلى المعدات المهمة لحقول النفط وغيرها من التقنيات لزيادة الإنتاج إلى أقصى حد.



كما قال في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس نتورك: "يمكن القيام ببعض هذه الأشياء بسرعة كبيرة".



وأضاف: "الفرصة على الجانب التجاري هناك هائلة حقا".



وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يزور رؤساء تنفيذيون أميركيون بقطاع النفط البيت الأبيض يوم الخميس لمناقشة الاستثمارات في فنزويلا.



وقال أحد المصادر إن تفاصيل وتوقيت الاجتماع لا تزال قيد المناقشة.