البيت الأبيض: ترامب ومستشاروه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند والجيش خيار مطروح

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الجيش لتحقيق هذا الهدف "خيار مطروح دائما".



وقال البيت الأبيض في بيان ردا على استفسارات رويترز: "أوضح الرئيس ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند أولوية أمن قومي للولايات المتحدة، وهو أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".



وأضاف: "يناقش الرئيس وفريقه مجموعة خيارات لتحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية، وبالطبع، فإن استخدام الجيش الأميركي هو دائما خيار تحت تصرف القائد الأعلى للقوات المسلحة".