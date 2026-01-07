أربعة قتلى في ضربات التحالف بقيادة السعودية على محافظة الضالع في اليمن

نفذ التحالف بقيادة السعودية أكثر من 15 غارة على محافظة الضالع معقل رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي عيدروس الزبيدي الذي فر ولم يحضر إلى الرياض للمشاركة في محادثات السلام المقررة، وفق ما أفاد مسؤول محلي.



قُتل أربعة مدنيين في ضربات نفّذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، بحسب ما أفاد مصدران طبيان فرانس برس، فيما هاجمت القوة بأكثر من 15 غارة محافظة الضالع، معقل رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي عيدروس الزبيدي.

وأكد مصدران طبيان في مستشفيي النصر والتضامن في الضالع لفرانس برس سقوط أربعة قتلى "مدنيين" وستة جرحى في "حصيلة أولية" للقصف على المحافظة.