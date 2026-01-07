فرنسا: نعمل مع الحلفاء على خطة في حال نفذت أميركا تهديدها ضد غرينلاند

أعلن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء أن بلاده تعمل مع شركائها على وضع خطة حول كيفية الرد في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها بالاستيلاء على غرينلاند.



وقال بارو إن المسألة ستطرح للنقاش في اجتماعه مع وزيري خارجية ألمانيا وبولندا في وقت لاحق من اليوم.



وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب يناقش خيارات للاستيلاء على غرينلاند، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للجيش الأميركي، في إحياء لطموحه في السيطرة على الجزيرة الاستراتيجية رغم الاعتراضات الأوروبية.