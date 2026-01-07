الأخبار
الرئيس الإيرانيّ دعا أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم التعرّض للمتظاهرين

أخبار دولية
2026-01-07 | 05:49
الرئيس الإيرانيّ دعا أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم التعرّض للمتظاهرين
الرئيس الإيرانيّ دعا أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم التعرّض للمتظاهرين

دعا الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان إلى عدم اتخاذ أي إجراء، ضد المتظاهرين وإلى التمييز بينهم وبين "مثيري الشغب"، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "مهر" للأنباء.
     
وقال نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، في مقطع فيديو، بعد اجتماع مجلس الوزراء: ""أولئك الذين يحملون أسلحة نارية وسكاكين وسواطير ويهاجمون مراكز الشرطة والمواقع العسكرية هم مثيرو شغب ويجب التمييز بين المتظاهرين ومثيري الشغب".

أخبار دولية

الإيرانيّ

أجهزة

إنفاذ

القانون

التعرّض

للمتظاهرين

