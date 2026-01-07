الجيش السوريّ: الأحياء الكردية في حلب منطقة عسكرية مغلقة

أعلن الجيش السوريّ الأحياء الكردية في مدينة حلب منطقة عسكرية مغلقة، بعد الساعة 15,00 (12,00 ت غ)، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، غداة اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية.



وأفاد بيان الجيش بأنّ "حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب منطقة عسكرية مغلقة بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم"، مع فتح "معبرين إنسانيين آمنين" للمدنيين الراغبين بالمغادرة قبل ذلك.