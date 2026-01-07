مسؤول بارز في المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ ⁠اليمنيّ: المحادثات في شأن ⁠اليمن ستبدأ

وصل المسؤول البارز في المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ ⁠اليمنيّ محمد الغيثي برفقة ‍وفد ‍إلى ‌السعودية.



وقال إنّ المحادثات في شأن ⁠اليمن ستبدأ، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة الانفصالية في ⁠وقت سابق ‍انقطاع الاتصال بوفدها.