رئيس الوزراء البريطانيّ: أي نشر للقوات البريطانية سيخضع لتصويت برلمانيّ
أخبار دولية
2026-01-07 | 08:16
رئيس الوزراء البريطانيّ: أي نشر للقوات البريطانية سيخضع لتصويت برلمانيّ
أكّد رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر أنّ أي نشر للقوات البريطانية بموجب إعلان جرى توقيعه مع فرنسا وأوكرانيا سيخضع لتصويت برلمانيّ.
ووقع ستارمر والرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي إعلان نوايا يحدد بصورة عامة نشر قوات في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال ستارمر أمام البرلمان: "سأُطلع المجلس على المستجدات مع تطور الوضع، وإذا تقرر نشر قوات بموجب الإعلان الموقع، فسأطرح هذا الأمر على المجلس للتصويت".
وأضاف أنّ عدد القوات سيُحدد وفق خطط عسكرية بريطانية يجري إعدادها حاليًا.
وأوضح ستارمر أيضًا، أنه تحدث إلى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مرتين في شأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال فترة عيد الميلاد.
ولفت للمشرعين إلى أنه "لا مجال للمضي في هذا الأمر من دون نقاش كامل مع الأميركيين".
أخبار دولية
