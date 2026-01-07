مُتحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بالكامل إثر تعليق إضراب الموظفين

أعاد مُتحف اللوفر فتح أبوابه بالكامل، بعدما قرر موظفوه تعليق الإضراب الذي نفذوه للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وفق مصادر وكالة فرانس برس.



وقالت ممثلة نقابة CFDT فاليري بو لوكالة فرانس برس إنّ ما بين 200 و300 موظف في اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء قرروا التصويت لعدم الاستمرار في إضرابهم الذي بدأ في منتصف كانون الأول وتوقف خلال عطلة نهاية العام ثم استؤنف الاثنين.

لكنها حذّرت من أن "الحراك لم ينتهِ بعد".