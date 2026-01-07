غراهام: ترامب قد يلجأ إلى قتل قادة إيران في حال استمرارهم في القمع

أكّد عضو مجلس الشيوخ الأميركيّ ليندسي غراهام أنّ الرئيس دونالد ترامب قد يلجأ إلى قتل قادة إيران في حال استمرارهم في قمع المتظاهرين.



ووجّه تحذيرًا مباشرًا، في مقابلة على فوكس نيوز، للمرشد الإيرانيّ.



وقال إنّ التغيير قادم إلى إيران، معتبرًا أنّ إسقاط النظام الحاليّ سيكون أكبر تحوّل في تاريخ الشرق الأوسط.



وشدد على أنّ المساعدة للشعب الإيرانيّ "في الطريق".