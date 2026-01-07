الحكومة السورية تطالب المقاتلين الأكراد بالخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب

طالبت الحكومة السورية المقاتلين الأكراد بالخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، موضحة أن الاجراءات التي تتخذها تأتي في إطار "حفظ الأمن"، بعيد اعلانها الحيين "منطقة عسكرية مغلقة"، ومطالبتها المدنيين باخلائهما.



وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، جددت السلطات "مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية"، مشيرة الى أن "الإجراءات المتخذة.. تأتي حصرا في إطار حفظ الأمن، ومنع أي أنشطة مسلحة داخل المناطق السكنية".