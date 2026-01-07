زيلينسكي: لا "إجابة واضحة" من الأوروبيين بشأن الدفاع عن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يتلقّ "إجابة واضحة" من حلفائه الأوروبيين بشأن كيفية دفاعهم عن أوكرانيا في حال شنت روسيا هجوما جديدا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.وأضاف أمام صحافيين: "أريد شخصيا الحصول على إجابة بسيطة جدا: نعم. إذا وقع عدوان جديد، سيقدّم جميع الشركاء ردا قويا على الروس. هذا هو السؤال الذي طرحته على كل شركائنا، وحتى الآن لم أتلقّ إجابة واضحة لا لبس فيها".وأشار زيلينسكي في الوقت نفسه إلى وجود "إرادة سياسية" لدى حلفاء كييف "لتقديم ضمانات أمنية قوية"، لكنه لفت إلى أنه "حتى نحصل على هذه الضمانات الأمنية القانونية منها، والمدعومة من البرلمانات، والمدعومة من الكونغرس الأميركي، لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال".