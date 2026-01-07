لندن تقول إنها ساعدت واشنطن في السيطرة على الناقلة الروسية في شمال الأطلسي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها قدمت مساعدة "عملياتيّة" للولايات المتحدة في السيطرة على ناقلة النفط الروسية في شمال الأطلسي، والتي تطاردها القوات الأميركية منذ أيام.وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "قدمت القوات البريطانية مساعدة عملياتية منسقة للقوات الأميركية التي اعترضت السفينة بيلا 1 (التي أُعيد تسميتها مارينيرا) في مضيق بين بريطانيا وآيسلندا وغرينلاند، بعد تلقي طلب مساعدة من الولايات المتحدة".