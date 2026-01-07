الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البيت الأبيض: ترامب يدرس إمكان شراء غرينلاند

أخبار دولية
2026-01-07 | 12:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض: ترامب يدرس إمكان شراء غرينلاند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البيت الأبيض: ترامب يدرس إمكان شراء غرينلاند

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب درس مع فريقه شراء غرينلاند من الدنمارك، لكنه لم يستبعد احتمال العمل العسكري.
     
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية ردا على سؤال بشأن عرض أميركي محتمل لشراء الإقليم المتمتّع بحكم ذاتي "إن هذا الأمر يدرسه بشكل فاعل الرئيس وفريقه للأمن القومي في الوقت الراهن".
     
ولدى سؤالها عن سبب عدم استبعاد ترامب العمل العسكري ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، أوردت ليفيت "كل الخيارات تبقى دائما مطروحة بالنسبة الى الرئيس ترامب".

ولفت الى أن ترامب سيلتقي مسؤولي شركات النفط الكبرى ليبحث معهم الخطط بشان قطاع النفط الفنزويلي بعد أيام من اعتقال واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو.
     
وقالت ليفيت للصحافيين: "سيعقد الاجتماع الجمعة، وهو مجرد اجتماع لمناقشة الفرصة الهائلة المتاحة لشركات النفط راهنا".
 

أخبار دولية

الأبيض:

ترامب

إمكان

غرينلاند

LBCI التالي
حلب تنفجر! إشتباكات دامية في الشيخ مقصود والأشرفية
الولايات المتحدة احتجزت ناقلةَ نفط وروسيا: لضمان معاملة إنسانية كريمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:15

البيت الأبيض: ترامب يدرس إمكان شراء غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
16:16

البيت الأبيض: ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري

LBCI
أخبار دولية
16:28

البيت الأبيض: ترامب ومستشاروه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند والجيش خيار مطروح

LBCI
أخبار دولية
06:27

ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك "استخدام الجيش"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:30

السلطات السورية تسوّي وضع محمد حمشو أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالأسد

LBCI
أخبار دولية
14:07

الأونروا تستغني عن 571 موظفا محليا في غزة بسبب أزمة مالية حادّة

LBCI
أخبار دولية
14:05

واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
14:02

السلطات الفنزويلية تقول إن الضربات الأميركية ألحقت أضرارا بمركز للرياضيات ومستودع للأدوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-04

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و14 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-31

تحذيرات أمنية في إسرائيل من حرب على حزب الله

LBCI
خبر عاجل
2026-01-05

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله كانا يعملان على محاولات إعادة اعمار بنى عسكرية لحزب الله في منطقة جميجمة بجنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من مدرج عدن إلى طاولة الرياض: وفد بلا رئيس وتوتر بلا سقف

LBCI
أخبار دولية
13:20

حلب تنفجر! إشتباكات دامية في الشيخ مقصود والأشرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

من الجنوب: التوتر بين اليونيفيل والجيش الاسرائيليّ يعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إجتماع الميكانيزم تقني عادي والعين على جلسة مجلس الوزراء وتقرير الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

بعد المباحثات الإسرائيلية الأميركية... إسرائيل رتّبت أولوياتها بين لبنان وإيران

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-01-2026

LBCI
أخبار دولية
12:27

الولايات المتحدة احتجزت ناقلةَ نفط وروسيا: لضمان معاملة إنسانية كريمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
00:21

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:58

معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

LBCI
منوعات
06:14

ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"

LBCI
اخبار البرامج
16:13

"مقابلتي مع شيرين كانت الأبشع"… وما رأيه بنجاح أغاني فضل شاكر؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More