البيت الأبيض: ترامب يدرس إمكان شراء غرينلاند

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب درس مع فريقه شراء غرينلاند من الدنمارك، لكنه لم يستبعد احتمال العمل العسكري.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية ردا على سؤال بشأن عرض أميركي محتمل لشراء الإقليم المتمتّع بحكم ذاتي "إن هذا الأمر يدرسه بشكل فاعل الرئيس وفريقه للأمن القومي في الوقت الراهن".ولدى سؤالها عن سبب عدم استبعاد ترامب العمل العسكري ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، أوردت ليفيت "كل الخيارات تبقى دائما مطروحة بالنسبة الى الرئيس ترامب".ولفت الى أن ترامب سيلتقي مسؤولي شركات النفط الكبرى ليبحث معهم الخطط بشان قطاع النفط الفنزويلي بعد أيام من اعتقال واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو.وقالت ليفيت للصحافيين: "سيعقد الاجتماع الجمعة، وهو مجرد اجتماع لمناقشة الفرصة الهائلة المتاحة لشركات النفط راهنا".