الولايات المتحدة احتجزت ناقلةَ نفط وروسيا: لضمان معاملة إنسانية كريمة

في المواجهة الاولى بين القوتين الدوليتين، احتجزت الولايات المتحدة ناقلةَ نفطٍ ترفع العلمَ الروسيّ وترافقها غواصةً روسية، بعد مطاردةٍ استمرت أكثرَ من أسبوعين عبر المحيطِ الأطلسيّ في إطار ما وصفه مسؤولون أميركيون بـ"الحصارِ" على صادراتِ النفط الفنزويلية.



روسيا اعتبرت أن استخدامَ القوةِ ضد السفينة التي كانت ترافقها غواصةٌ روسية، في المياه الدولية يخالف اتفاقيةَ الأممِ المتحدة لقانونِ البحار، مشيرةً إلى انقطاعِ الاتصال مع السفينة بعد صعودِ القوات الأميركية عليها.



وقد طالبت روسيا الولايات المتحدة بضمان معاملة إنسانية كريمة لأفراد الطاقم الروسي وعودتهم السريعة إلى الوطن.