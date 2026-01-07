الانفصاليون اليمنيون يتهمون الرياض باحتجاز وفد من مسؤوليهم

اتّهم الانفصاليون اليمنيون الأربعاء السعودية بالاحتجاز التعسفي لوفد رفيع المستوى كان قد توجّه إلى الرياض لإجراء محادثات عقب اشتباكات في جنوب البلاد.



وجاء في بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي أن السعودية احتجزت أكثر من 50 من مسؤوليه ونقلتهم إلى جهة مجهولة، مطالبا بالإفراج عنهم فورا ومحملا الرياض مسؤولية سلامتهم.

