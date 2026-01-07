زيلينسكي يدعو الولايات المتحدة للإطاحة بزعيم الشيشان بعد مادورو

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء الولايات المتحدة الى الضغط على روسيا من خلال تنفيذ "عملية مشابهة" للإطاحة بالزعيم الشيشاني رمضان قديروف، على نسق ما قامت به مع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو.



وقال زيلينسكي للصحافيين إن عملية القبض على مادورو ونقله الى الولايات المتحدة أظهرت أن لواشنطن القدرة للتأثير على موسكو في حال أرادت ذلك. واعتبر أن إطاحة قديروف ستدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "للتفكير مرتين" بشأن مواصلة الحرب ضد كييف.



وفاجأت العملية التي نفذتها قوات أميركية خاصة في نهاية الأسبوع حلفاء الولايات المتحدة، ولقيت إدانة دول تربطها صلة وثيقة بفنزويلا مثل روسيا.



وقال زيلينسكي بشأن الولايات المتحدة "عليهم أن يضغطوا على روسيا. لديهم الأدوات، ويعرفون كيف (يقومون بذلك)".



أضاف "مادورو كان مثالا. نفذوا عملية... والجميع رأى النتيجة، العالم كله يمكنه رؤيتها. قاموا بذلك على وجه السرعة. ليقوموا بعملية مشابهة" مع قديروف.

