وزير داخلية فنزويلا: 100 قتيل في الهجوم الأميركي بينهم مدنيون

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو مساء يوم الأربعاء أن مئة شخص لقوا حتفهم في الهجوم الأميركي الذي أطاح بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة يوم السبت.



ولم تعلن كراكاس سابقا عن عدد القتلى، لكن الجيش نشر قائمة تضم 23 اسما من قتلاه. وصرح مسؤولون فنزويليون بأن عددا كبيرا من حرس مادورو الأمني قُتلوا "بدم بارد". وأعلنت كوبا أيضا مقتل عدد من أفراد جيشها وأجهزتها الاستخباراتية في فنزويلا.



وأوضح كابيو أن سيليا فلوريس زوجة مادورو والتي اعتُقلت معه أصيبت بجروح في الرأس خلال الهجوم الأميركي بينما أصيب مادورو نفسه في ساقه.



وأعلنت فنزويلا يوم الثلاثاء حدادا لمدة أسبوع على أفراد الجيش الذين سقطوا في الهجوم.