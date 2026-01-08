الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحالف الذي تقوده السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي اليمني استقل سفينة متجهة لأرض الصومال
أخبار دولية
2026-01-07 | 23:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
التحالف الذي تقوده السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي اليمني استقل سفينة متجهة لأرض الصومال
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي توجه إلى أرض الصومال على متن قارب ثم استقل طائرة متجهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.
وأوضح التحالف في بيان اليوم الخميس أن طائرة أقلت الزبيدي "تحت إشراف ضباط إماراتيين" من أرض الصومال إلى مقديشو وانتظرت لمدة ساعة قبل أن تغادر إلى مطار عسكري في أبوظبي، دون أن يحدد التحالف ما إذا كان الزبيدي لا يزال على متنها.
وأشعلت الأزمة المتسارعة في اليمن فتيل الخلاف بين أقوى دولتين في الخليج الغني بالنفط وأدت إلى تصدع التحالف الذي تقوده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ويقاتل الحوثيين المدعومين من إيران.
وجاء بيان التحالف الذي تقوده الرياض بعد يوم واحد من إعلانه أن الزبيدي لم يستقل طائرة متجهة إلى المملكة لإجراء محادثات أزمة وأن مصيره لا يزال مجهولا، ما زاد من حالة الضبابية حول الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد العسكري الذي تسبب في شقاق كبير بين السعودية والإمارات.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من جانب الإمارات أو المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبعد غياب الزبيدي غير المبرر عن محادثات الرياض، ذكر مجلسه أنه يشرف على العمليات العسكرية والأمنية في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الطائرة "أغلقت نظام التعريف فوق خليج عمان وأعادت تشغيله قبل الهبوط بشعر دقائق في مطار الريف العسكري في أبوظبي".
وأضاف التحالف: "اتضح أن هذا النوع من الطائرات يستخدم باستمرار في مناطق الصراع وعلى مسارات دول ليبيا/إثيوبيا/الصومال".
وتدخلت السعودية والإمارات لأول مرة في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014.
وانضمت الإمارات إلى التحالف الذي تقوده السعودية في العام التالي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 بدعم إماراتي، وانضم لاحقا إلى التحالف الحكومي الذي يسيطر على جنوب وشرق اليمن.
وفي الشهر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل مفاجئ على مساحات واسعة من الأراضي مما غير موازين القوى ووضع السعودية في مواجهة مع الإمارات.
أخبار دولية
تقوده
السعودية:
الانتقالي
الجنوبي
اليمني
استقل
سفينة
متجهة
الصومال
التالي
وزير داخلية فنزويلا: 100 قتيل في الهجوم الأميركي بينهم مدنيون
ترامب يسعى لرفع ميزانية الدفاع من تريليون إلى 1,5 تريليون دولار في 2027
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-30
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: يجب أن يصرح التحالف الذي تقوده السعودية بالاستثناءات من الحصار
آخر الأخبار
2025-12-30
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: يجب أن يصرح التحالف الذي تقوده السعودية بالاستثناءات من الحصار
0
آخر الأخبار
01:09
مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: نؤكد دعمنا الكامل وثقتنا في السعودية
آخر الأخبار
01:09
مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: نؤكد دعمنا الكامل وثقتنا في السعودية
0
أخبار دولية
01:41
مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: المحادثات مع الجانب السعودي مثمرة
أخبار دولية
01:41
مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: المحادثات مع الجانب السعودي مثمرة
0
آخر الأخبار
01:09
مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني متحدثا من الرياض: المحادثات مع الجانب السعودي مثمرة
آخر الأخبار
01:09
مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني متحدثا من الرياض: المحادثات مع الجانب السعودي مثمرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:57
ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات
أخبار دولية
08:57
ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات
0
أخبار دولية
08:35
ألمانيا تندد بالعنف ضد المتظاهرين في إيران
أخبار دولية
08:35
ألمانيا تندد بالعنف ضد المتظاهرين في إيران
0
أخبار دولية
07:48
الأونروا تعتزم افتتاح مقر لها في تركيا خلال أسابيع
أخبار دولية
07:48
الأونروا تعتزم افتتاح مقر لها في تركيا خلال أسابيع
0
أخبار دولية
07:46
زيلينسكي: خطة الضمانات الأمنية الأميركية لأوكرانيا باتت شبه جاهزة
أخبار دولية
07:46
زيلينسكي: خطة الضمانات الأمنية الأميركية لأوكرانيا باتت شبه جاهزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-09-07
الدكتور فادي الحلو في Road to Murex D'or: المراجعة المستمرة سرّ نجاح الموريكس دور منذ 25 عامًا
اخبار البرامج
2025-09-07
الدكتور فادي الحلو في Road to Murex D'or: المراجعة المستمرة سرّ نجاح الموريكس دور منذ 25 عامًا
0
أخبار دولية
2025-11-14
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
أخبار دولية
2025-11-14
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
0
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
0
عالم الطبخ
2025-11-17
إليكم وصفة الـ"Coq Au Vin" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-11-17
إليكم وصفة الـ"Coq Au Vin" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:58
الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي
أخبار دولية
06:58
الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟
0
أخبار دولية
06:53
ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:53
ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:09
إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
06:09
إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
06:05
وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني
أخبار لبنان
06:05
وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني
0
أخبار لبنان
06:02
سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا
أخبار لبنان
06:02
سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا
0
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
0
أمن وقضاء
03:15
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
أمن وقضاء
03:15
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
0
أخبار دولية
01:51
أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني
أخبار دولية
01:51
أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
2
خبر عاجل
13:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
خبر عاجل
13:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية
4
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
5
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
6
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
7
أخبار لبنان
03:41
رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...
أخبار لبنان
03:41
رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...
8
آخر الأخبار
14:36
النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء
آخر الأخبار
14:36
النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More