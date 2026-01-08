القائمة بأعمال رئيس فنزويلا: منفتحون على علاقات في مجال الطاقة يستفيد منها الجميع

أكدت ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال رئيس فنزويلا في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن بلادها منفتحة على علاقات في مجال الطاقة تعود بالنفع على كل الأطراف، وذلك بعد أن قال البيت الأبيض إنه يعمل على إبرام اتفاق نفطي مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.



وقالت رودريغيز في اجتماع مع قيادة الجمعية الوطنية في البلاد: "فنزويلا منفتحة على علاقات في مجال الطاقة يستفيد منها جميع الأطراف".