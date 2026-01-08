لوكهيد مارتن: سلمنا 191 مقاتلة إف-35 في عام 2025

أعلنت شركة لوكهيد مارتن أمس الأربعاء أنها سلمت 191 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 خلال عام 2025 للولايات المتحدة وحلفائها، وهو رقم قياسي للبرنامج.



وذكرت الشركة في بيان أن "الإنتاج السنوي لطائرات إف-35 يتم الآن بوتيرة أسرع بخمس مرات من أي مقاتلة أخرى للحلفاء قيد الإنتاج حاليا".



وزادت الحكومات من الإنفاق الدفاعي في السنوات القليلة الماضية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.



وسلمت الشركة التي يوجد مقرها بولاية ماريلاند 110 طائرات في عام 2024. ويساهم برنامج إف-35 بحوالي ثلث الإيرادات الإجمالية لشركة لوكهيد.