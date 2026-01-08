ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرت اليوم الخميس أن الولايات المتحدة يمكن أن تشرف على فنزويلا وتسيطر على إيراداتها النفطية لسنوات.



وخلال ما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بمقابلة واسعة النطاق استمرت ساعتين، قالت الصحيفة إن ترامب بدا وكأنه تراجع عن تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا. ودعا ترامب زعيم كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.



وقال ترامب إن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا.



وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب "سأقول أطول من ذلك بكثير".



وأكد ترامب عن فنزويلا، "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".



وأوضح أن الولايات المتحدة ستستخدم النفط، وستأخذ النفط، مشيرًا الى أنهم "سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمس الحاجة إليها".



وتابع قائلًا إن الولايات المتحدة "تتفاهم بشكل جيد للغاية" مع حكومة فنزويلا بقيادة ديلسي رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس.



في السياق، ذكرت الصحيفة أن ترامب رفض الإجابة عن أسئلة حول سبب قراره عدم منح السلطة في فنزويلا للمعارضة، التي اعتبرتها واشنطن من قبل الطرف الشرعي الذي حقق النصر في انتخابات عام 2024.

