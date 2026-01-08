ألمانيا تندد بالعنف ضد المتظاهرين في إيران

ندد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بما وصفه بالاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين في إيران ودعا طهران إلى التقيد بالتزاماتها الدولية.



وكتب على إكس: "منذ أيام، يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع. والتعبير السلمي عن رأيه حق له!".