تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري بمواجهة القوات الكردية
أخبار دولية
2026-01-08 | 10:01
تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري بمواجهة القوات الكردية
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة مستعدة لـ"دعم" الجيش السوري في معاركه في مواجهة المقاتلين الأكراد في مدينة حلب إذا طلبت دمشق المساعدة.
من جهته، لفت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن أنقرة تعمل "بكثافة" مع المسؤولين السوريين والأميركيين في مسعى لوضع حد للاضطرابات.
وفي أنقرة، وصف المسؤول في وزارة الدفاع المواجهات بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن تركيا تدعم بالكامل "معركة سوريا ضد المنظمات الإرهابية".
وقال "إذا طلبت سوريا المساعدة، فإن تركيا ستقدّم الدعم اللازم".
أخبار دولية
مستعدة
الجيش
السوري
بمواجهة
القوات
الكردية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أمن وقضاء
مقدمة نشرة الاخبار
حال الطقس
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
أخبار لبنان
خبر عاجل
حال الطقس
أخبار لبنان
أخبار لبنان
خبر عاجل
