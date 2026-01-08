الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعم عملية انتقالية سلمية في سوريا

أكد الاجتماع الأردني الأوروبي الذي عقد في عمان دعم مرحلة انتقالية "سلمية" و"شاملة" في سوريا التي تشهد منذ يومين مواجهات بين القوات الحكومية والقوات الكردية في حلب في شمال البلاد.وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين الملك عبد الله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الطرفين يدعمان "الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا".وأضاف البيان أن "إصلاح العدالة الانتقالية الشاملة وإصلاح القطاع الأمني" هما "من المجالات الرئيسية لنجاح عملية انتقالية تحمي جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز".