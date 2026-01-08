البيت الأبيض: هجوم منظّم على قوات الأمن عقب المواجهات في مينيابوليس

اعتبر البيت الأبيض أنّ قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تتعرّض لهجوم منظّم في أنحاء البلاد، وذلك عقب مقتل امرأة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافيّ إنّ "الحادثة الدامية التي وقعت في مينيسوتا أمس هي نتيجة حركة يسارية خطيرة وأوسع نطاقا انتشرت في جميع أنحاء البلاد، حيث يتعرّض الرجال والسيدات الشجعان في قوات إنفاذ القانون لهجوم منظّم".