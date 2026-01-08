روسيا ترفض الخطة الأوروبية لنشر قوة حفظ سلام في أوكرانيا

رفضت روسيا خطة أوروبية لنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.



ووصفتها بأنها "خطيرة"، متهمة كييف وحلفاءها بتشكيل "محور حرب"، ما يضعف الآمال بالجهود الجارية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات.



وتعرضت خطة أولية اقترحها ترامب من 28 نقطة لانتقادات من كييف وأوروبا نظرا لتبنيها عدة مطالب روسية، فيما تنتقد روسيا حاليا بشدة محاولات تعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق.



وقال حلفاء أوكرانيا الأوروبيون إنهم اتفقوا على ضمانات أمنية رئيسية لكييف في قمة بباريس في وقت سابق من هذا الأسبوع، تشمل نشر قوة لحفظ السلام.



لكن موسكو أعلنت في أول تعليقاتها منذ القمة أنها لن تقبل نشر قوة مماثلة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنّ "التصريحات العسكرية الجديدة لما يُعرف بتحالف الراغبين وللنظام في كييف تُشكل معا محور حرب حقيقيا".

ووصفت الخطط التي وضعها حلفاء كييف بأنها "خطيرة" و"هدّامة".