المجلس ⁠الرئاسيّ اليمنيّ أقال وزير ‍الدفاع ‌

أقال المجلس ⁠الرئاسيّ اليمني المدعوم من السعودية ‍وزير ‍الدفاع ‌محسن الداعري من منصبه ⁠في الحكومة المعترف بها دوليا، وفق ما أعلنت وكالة ‍الأنباء اليمنية (سبأ).



وتأتي هذه الخطوة وسط ⁠أزمة متفاقمة ‍في اليمن ‍اندلعت الشهر الماضي، ‌عندما اجتاح الانفصاليون المدعومون من الإمارات أجزاء من الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية، وتقدموا حتى وصلوا إلى الحدود السعودية.