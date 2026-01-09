ترامب: قد تكون هناك المزيد من الضربات الأميركية في نيجيريا

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تشن المزيد من الضربات في نيجيريا إذا تعرض المسيحيون هناك لأعمال قتل، وذلك رغم نفي نيجيريا في السابق تعرض المسيحيين هناك لاضطهاد ممنهج.ونُشرت تعليقات ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز على الموقع الإلكتروني للصحيفة.ونقلت الصحيفة عن ترامب القول "كنت أود أن تكون الضربة لمرة واحدة... ولكن إذا استمروا في قتل المسيحيين، فستكون هناك ضربات لمرات عديدة".وحول تصريح مستشاره الخاص لأفريقيا بأن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام يقتلون المسلمين أكثر من المسيحيين، قال ترامب "أعتقد أن مسلمين يُقتلون أيضًا في نيجيريا. لكن معظمهم من المسيحيين".