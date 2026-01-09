أكثر من نصف مليون شخص بلا كهرباء في بلغورود الروسية إثر هجوم أوكراني

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن أكثر من 500 ألف شخص محرومون من الكهرباء إثر هجوم أوكراني على هذه المنطقة القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية.وذكر في منشور على تطبيق "تلغرام": "عند الساعة السادسة من صباح اليوم (03.00 ت غ)، لا تزال الكهرباء مقطوعة عن 556 ألف شخص في ست بلديات، ويعاني عدد مماثل تقريبا من انقطاع التدفئة"، مضيفا أن 200 ألف شخص يعانون أيضا من انقطاع المياه والصرف الصحي.