واشنطن ترحّب بوقف إطلاق النار في حلب بعد أيام من الاشتباكات

رحّبت الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه السلطات في مدينة حلب في شمال سوريا بعد أيّام من اشتباكات دامية مع المقاتلين الأكراد أوقعت أكثر من 20 قتيلًا.



وكتب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك عبر منصة إكس "ترحب الولايات المتحدة بحرارة بوقف إطلاق النار الموقت الذي تمّ التوصل إليه الليلة الماضية في حي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب"، بعدما أعلنت وزارة الدفاع ليلًا إيقاف النار في الحيين ومنحت المقاتلين الأكراد مهلة حتى صباح اليوم التالي للخروج منهما.