واشنطن ترحّب بوقف إطلاق النار في حلب بعد أيام من الاشتباكات
أخبار دولية
2026-01-09 | 01:29
واشنطن ترحّب بوقف إطلاق النار في حلب بعد أيام من الاشتباكات
رحّبت الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه السلطات في مدينة حلب في شمال سوريا بعد أيّام من اشتباكات دامية مع المقاتلين الأكراد أوقعت أكثر من 20 قتيلًا.
وكتب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك عبر منصة إكس "ترحب الولايات المتحدة بحرارة بوقف إطلاق النار الموقت الذي تمّ التوصل إليه الليلة الماضية في حي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب"، بعدما أعلنت وزارة الدفاع ليلًا إيقاف النار في الحيين ومنحت المقاتلين الأكراد مهلة حتى صباح اليوم التالي للخروج منهما.
أخبار دولية
ترحّب
إطلاق
النار
الاشتباكات
التالي
ترامب يقول إن "أخلاقه" هي القيد الوحيد لعملياته العسكرية في الخارج
كوريا الجنوبية تشكل فريق عمل للتعاون النووي مع أميركا
السابق
آخر الأخبار
2025-12-27
الأمين العام للأمم المتحدة يرحّب بوقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند
آخر الأخبار
2025-12-27
الأمين العام للأمم المتحدة يرحّب بوقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند
0
آخر الأخبار
2025-12-22
أ.ف.ب.: وزارة الدفاع السورية والقوات الكردية توعزان لعناصرهما بوقف تبادل النيران بعد اشتباكات دامية
آخر الأخبار
2025-12-22
أ.ف.ب.: وزارة الدفاع السورية والقوات الكردية توعزان لعناصرهما بوقف تبادل النيران بعد اشتباكات دامية
0
آخر الأخبار
2025-10-24
اردوغان: يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة
آخر الأخبار
2025-10-24
اردوغان: يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة
0
أخبار دولية
2025-12-22
تهدئة بعد اشتباكات دامية في حلب تزامنا مع زيارة وفد تركي إلى سوريا
أخبار دولية
2025-12-22
تهدئة بعد اشتباكات دامية في حلب تزامنا مع زيارة وفد تركي إلى سوريا
أخبار دولية
05:55
البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
أخبار دولية
05:55
البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
0
أخبار دولية
05:40
خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب
أخبار دولية
05:40
خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب
0
أخبار دولية
05:29
مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها
أخبار دولية
05:29
مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها
0
أخبار دولية
04:58
قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس
أخبار دولية
04:58
قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس
أخبار لبنان
2025-10-07
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
2025-10-07
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
0
آخر الأخبار
2025-10-29
الصدي لـ #حوار_المرحلة: ليس لدينا أي شيء لنخبئه وطلبنا من مجلس الوزراء السماح بكسر حصرية اختبار نوعية الفيول الذي كان في دبي وطلبنا أن يكون هناك شركة مراقبة لتعبئة الفيول وبحسب قانون العقوبات شراء لبنان للفيول الروسي لا يتخطى السعر المسموح
آخر الأخبار
2025-10-29
الصدي لـ #حوار_المرحلة: ليس لدينا أي شيء لنخبئه وطلبنا من مجلس الوزراء السماح بكسر حصرية اختبار نوعية الفيول الذي كان في دبي وطلبنا أن يكون هناك شركة مراقبة لتعبئة الفيول وبحسب قانون العقوبات شراء لبنان للفيول الروسي لا يتخطى السعر المسموح
0
صحف اليوم
2026-01-08
أبو فاعور لـ"الأنباء الكويتية": اتجاه لتأجيل الانتخابات النيابية شهر أو شهرين وهي ستحصل لا محالة
صحف اليوم
2026-01-08
أبو فاعور لـ"الأنباء الكويتية": اتجاه لتأجيل الانتخابات النيابية شهر أو شهرين وهي ستحصل لا محالة
0
صحف اليوم
2025-12-09
الجيش تحت الترهيب الأميركي: مواجهة حزب الله أو الحرمان من المساعدات (الأخبار)
صحف اليوم
2025-12-09
الجيش تحت الترهيب الأميركي: مواجهة حزب الله أو الحرمان من المساعدات (الأخبار)
تقارير نشرة الاخبار
03:37
انطلاق مباحثات عراقجي في لبنان… التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:37
انطلاق مباحثات عراقجي في لبنان… التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
1
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
2
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
3
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
4
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
5
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
6
أخبار لبنان
07:28
سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت
أخبار لبنان
07:28
سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت
7
أمن وقضاء
08:40
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
أمن وقضاء
08:40
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
8
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
